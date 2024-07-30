Arap yarış tayları ev fiyatına satıldı

Kaynak: DHA
Arap yarış tayları ev fiyatına satıldı

Bursa'da Karacabey Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM) yetiştirdiği yarış taylarını, açık artırmayla satışa çıkardı.

Satışa çıkartılan 'Dalaman Fatihi' isimli tay en yüksek fiyat olan 2 milyon 550 bin liraya alıcı buldu.

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Bursa Karacabey'de harada, özel şartlarda yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 73 taydan 64’ünün satıldığı açık artırmalarda 26 milyon 640 bin liralık gelir sağlandı.

Açık artırmada 'Dalaman Fatihi' isimli tay, İlker Köroğlu tarafından 2 milyon 550 bin lira karşılığında satın alındı. ‘Şukela’ isimli tay ise 2 milyon liraya Engin Yıldız tarafından satın alındı. Açık artırmada , Doğukentli adlı Arap tayı ise 1 milyon 500 TL'le Kemal Altın tarafından satın alındı.

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