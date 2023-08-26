Arapça kararı büyük tepki çekmişti. Bakan Koca'dan e-Reçetem açıklaması

Sisteme sadece Arapça dil seçeneği eklenmesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada infial uyandıran uygulamaya ek yapılarak İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça'da eklendi.

Sistemde test işlemi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.