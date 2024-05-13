Arapça tabelaları savunan Özel'e İlahiyat Profesörü Şahin'den muhteşem Türkçe dersi

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Arapça tabelaları savunan Özel'e İlahiyat Profesörü Şahin'den muhteşem Türkçe dersi
Felsefeci ve ilahiyatçı Prof. Şahin Filiz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in “Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir" ifadelerine yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sert bir yanıt verdi. Filiz Özel’e, Türkçe dersi verirken, “Sen hangi ülkenin muhalefet liderisin?” sorusunu yöneltti.

Felsefeci ve İlahiyatçı Prof. Şahin Filiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arapça tabelalar ile ilgili sarf ettiği, “Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli” ifadeleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Arapça’nın Kuran dili olmadığını, Kuran’ın Arapça olduğunu belirten Filiz, “Cehaletin hangi yanını düzelteceğimizi şaşıyorum.” ifadesini kaydetti.

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Filiz, Arapça tabelaların “kayıtsız, küreksiz, vergisiz” olduğu niçin indirildiğinin altını çizdi ve Özel’e, “Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçedir. Halkına Türk milleti denir. Batı dilleri de dahil Türkçe dışında her dil, yabancı dildir.” söyleminde bulundu.

ekran-goruntusu-2024-05-13-091719.png“HANGİ ÜLKENİN MUHALEFET LİDERİSİN?”

Şahin Filiz, yaptığı paylaşımda CHP liderine, “Arapça Kur’an dili değildir; Kur’an Arapçadır, o kadar. Arapça yazan tabelalar da ayet-i kerime değildir ki haklı olarak kaldırıldığında Türk halkı incinsin.” ifadelerini kullandı ve kayıtsız, küreksiz, vergisiz tabelaların sırf Arapça olduğu için mi dokunulmaz olduğu sorusunu yöneltti.

Özel’i, “Sen hangi ülkenin muhalefet liderisin? Aklın başında mı? Bu muhalefet sıkletini bu zayıf akıl terazisi ile tartamazken iktidarı nasıl yükleneceksin?” ifadeleriyle eleştiren Filiz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçedir. Halkına Türk milleti denir. Batı dilleri de dâhil Türkçe dışında her dil, yabancı dildir. Türkçeye sıradan dil muamelesi yapan her kim olursa, o da bizim için yabancı ve sıradan hükmündedir.” sözlerini iletti.

ekran-goruntusu-2024-05-13-083826.pngÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon yayınında, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP’den CHP’ye geçen birçok belediyede alınan Arapça ilan ve tabelaları sökme kararları hakkında konuştu. Arapçanın Kuran dili olduğunu söyleyen Özel’in ifadeleri gündem yarattı.

Özel, yaptığı konuşmada, “O tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır.” ifadelerini kaydetmiş ve belediye başkanlarını uyardığını ve etkileşim almak için Arapça tabelalara karışmamaları gerektiğini ifade etmişti. Özel, "Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli” ifadelerini kullanmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-13-091658.pngCHP’YE GEÇEN BELEDİYELER ARAPÇA TABELALARI KALDIRMA KARARI ALMIŞTI

31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde, AKP’den CHP’ye geçen birçok belediye, yönettikleri şehir ve ilçelerde bulunan Arapça tabela ve ilanları kaldırma kararı almış ve bu kararı eyleme dökmüştü. Örneğin, CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan ilk Meclis toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in önerisiyle “Yabancı dildeki tabelaların kaldırılmasına” karar verilmişti.

Yine Kilis, Yalova ve Uşak belediyelerinde de, Arapça tabelaların kaldırılmasına ilişkin alınan kararlar, uygulanmaya başlamıştı.

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