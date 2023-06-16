Arapların göz diktiği şehrimize Katar direk uçuş başlatıyor. Hem de indirimli

Karadeniz'in yaylalarına çıkarma yapan Araplar için Trabzon'a direk uçuş başlatılıyor. O uçuşları da dünyaca ünlü hava yolu şirketi indirimli olarak gerçekleştirecek.

Arapların göz diktiği şehrimize Katar direk uçuş başlatıyor. Hem de indirimli

Araplar, göz diktikleri Karadeniz'e artık daha kolay ulaşacaklar. Dünyaca ünlü hava yolu şirketi Trabzon'a direk uçuş başlatıyor. Hem de bu uçuşlar indirimli olacak.

Katar Hava Yolları'ndan Trabzon atağı. Karediniz'in yaylalarında arazileri kapış kapı alan Araplar bölgeye bir adım daha yaklaştı. Katar Airways Trabzon uçuşlarına başlıyor hem de direk olarak...Katar Airways bu uçuşları haftada 3 gün düzenleyecek. Şirket Trabzon uçuşlarında yüzde 30 indirim kararı aldı.

Firma Trabzon'a olan uçuşlarını,

"Trabzon'dan dünyaya açılan kapınız Qatar Airways. Yeni rotamız 16 Haziran 2023 tarihinde haftada üç sefer ile başlıyor. Açılışa özel birçok destinasyonda %30'a varan indirimler sunuyoruz. Şimdi rezervasyon yapın ve Dünya'nın en iyi havayolu ile unutulmaz bir seyahat deneyimine hazır olun." mesajı paylaştı.

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