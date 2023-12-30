Arapların ruh ikizi Akit suçu Ali Koç’a attı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
Arapların ruh ikizi Akit suçu Ali Koç’a attı
Arapların adeta ‘ruh ikizi’ haline gelen Akit gazetesi, Süper Kupa finalinin iptal edilmesinde suçu Ali Koç’a attı. Suudilerin açıklamamaları üzerinden haber yapan Akit, “Mesele Atatürk değildi” dedi.

Başta Atatürk olmak üzere Türk milletinin ulusal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen Akit gazetesinin Süper Kupa finalinin iptal edilmesi sonrası attığı manşet tepki çekti. Maçın ‘Atatürk bahanesiyle’ iptal edildiğini savunan Akit suçu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a attı.

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Atatürk tişörtlerinin giyilmesini ve Atatürk pankartlarını istememesi nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler Atatürk tişörtleri ve pankartlar olmadan maça çıkmayacaklarını defalarca belirtirken, yapılan uzun toplantı sonrası maçın iptal edildiği duyuruldu.

Çok sayıda vatandaş maçın iptalini desteklerken taraftarlar İstanbul’a gelen iki takımı havalimanında kalabalık bir grupla karşıladı.

AKİT SUÇU ALİ KOÇ’A ATTI

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maça çıkmama kararına büyük destek gelirken Arapların ‘ruh ikizi’ olan Akit gazetesinin attığı manşet büyük tepki çekti. Suudi Arabistan basını üzerinden yapılan açıklamalar üzerinden haber yapan Akit suçu Ali Koç’a attı. “Ortalığı Ali Koç karıştırmış! Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı” başlığını atan Akit, haberde şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistanlı yetkililere göre Ali Koç, devamlı yeni şartlar öne sürerek bu maçın oynanmaması için gayret göstermiş. Yetkililer 'Mesele Atatürk değildi ama onu kullanarak Arapları sorumlu göstermek istedi' dedi.”

lewc4ctr.jpg

İlgili Haberler
İstifası beklenen Mehmet Büyükekşi'den Arabistan skandalı sonrası ilk açıklama
İstifası beklenen Mehmet Büyükekşi'den Arabistan skandalı sonrası ilk açıklama
Ali Yerlikaya Atatürk paylaşımı yaptı Erdoğan’ın Atatürk düşmanı eski metin yazarı İçişleri Bakanına saldırdı
Arabistan'daki rezalet AKP'ye oy kaybettirir diye hiçbir şey olmamış gibi yayın yaptılar! Ha penguen medyası ha yandaş medya
Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu
Türklere ve Atatürk'e asla dokunmaya cesaret etmeyin. İtalyan muhabir Dünyanın bildiği gerçeği açıkladı
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Son Haberler
Belediye seçimlerinin hediyesi belli oldu. Emre ulaş buz gibi gerçeği çizdi Karikatür
Belediye seçimlerinin hediyesi belli oldu. Emre ulaş buz gibi gerçeği çizdi
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler sevinçten havalara uçacak Otomotiv
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler sevinçten havalara uçacak
Kalp krizi ve kansere duvar örüyor. İşte mucize meyve… Sağlık
Kalp krizi ve kansere duvar örüyor. İşte mucize meyve…
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma açtılar. Adalet Bakanı açıkladı Spor
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma açtılar. Adalet Bakanı açıkladı
İstifası beklenen Mehmet Büyükekşi'den Arabistan skandalı sonrası ilk açıklama Spor
İstifası beklenen Mehmet Büyükekşi'den Arabistan skandalı sonrası ilk açıklama