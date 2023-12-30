Arapların ruh ikizi Akit suçu Ali Koç’a attı

Başta Atatürk olmak üzere Türk milletinin ulusal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen Akit gazetesinin Süper Kupa finalinin iptal edilmesi sonrası attığı manşet tepki çekti. Maçın ‘Atatürk bahanesiyle’ iptal edildiğini savunan Akit suçu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a attı.

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Atatürk tişörtlerinin giyilmesini ve Atatürk pankartlarını istememesi nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler Atatürk tişörtleri ve pankartlar olmadan maça çıkmayacaklarını defalarca belirtirken, yapılan uzun toplantı sonrası maçın iptal edildiği duyuruldu.

Çok sayıda vatandaş maçın iptalini desteklerken taraftarlar İstanbul’a gelen iki takımı havalimanında kalabalık bir grupla karşıladı.

AKİT SUÇU ALİ KOÇ’A ATTI

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maça çıkmama kararına büyük destek gelirken Arapların ‘ruh ikizi’ olan Akit gazetesinin attığı manşet büyük tepki çekti. Suudi Arabistan basını üzerinden yapılan açıklamalar üzerinden haber yapan Akit suçu Ali Koç’a attı. “Ortalığı Ali Koç karıştırmış! Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı” başlığını atan Akit, haberde şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistanlı yetkililere göre Ali Koç, devamlı yeni şartlar öne sürerek bu maçın oynanmaması için gayret göstermiş. Yetkililer 'Mesele Atatürk değildi ama onu kullanarak Arapları sorumlu göstermek istedi' dedi.”