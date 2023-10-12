Aras Bulut İynemli Atatürk dizisinden çok heyecanlıyım diyerek paylaştı

Dijital yayın platformu Disney Plus, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı almıştı. Sinemalarda vizyona girecek olan dizinin afişini başrol oyuncusu İynemli paylaştı

Aras Bulut İynemli Atatürk dizisinden çok heyecanlıyım diyerek paylaştı

Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisini yayınlayacağını açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, Atatürk dizisine de yer vermeme kararı aldı. Platformun bu kararı tepki çekmişti.

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Televizyonda yayınlanacak ilk bölümün ardından Atatürk (1. Film) 3 Kasım’da sinemalarda vizyona girecek. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı filmin sinema afişi yayınlandı.

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Afişi sosyal medya hesabından ''Çoookk heyecanlıyımmm,Bir milletin umudu ölümsüz kahraman'' notuyla Aras Bulut İynemli'de paylaştı

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