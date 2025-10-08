Çukur ve Atatürk projeleriyle adından sıklıkla söz ettiren Aras Bulut İynemli, bu kez özel hayatıyla gündem oldu.

Aras Bulut İynemli genç oyuncu Eylül Ersöz ile aşk mı yaşıyor? Dizi setinde tanışmışlar - Resim : 1

GÜNDEMİ SARSAN AŞK

Aras Bulut İynemli’nin Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı ikilinin birbirine dizi setinde yakınlaştığı ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen aşk haberlerinin ardından Eylül Ersöz, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Aras Bulut İynemli genç oyuncu Eylül Ersöz ile aşk mı yaşıyor? Dizi setinde tanışmışlar - Resim : 2

AŞK İDDİALARINA BAKIN NE DEDİ?

Gazetecilerin “Aşk var mı?” sorusuna, Ersöz,

“Hiç öyle bir durum yok. Mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz. Biz herkesle görüşüyoruz. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım” dedi.

Sabah’ın haberine göre, Ersöz’ün bu açıklaması iddiaları noktaladı. İkilinin aşk yaşadığına dair herhangi bir doğrulama gelmedi.

Aras Bulut İynemli genç oyuncu Eylül Ersöz ile aşk mı yaşıyor? Dizi setinde tanışmışlar - Resim : 3

Aras Bulut İynemli genç oyuncu Eylül Ersöz ile aşk mı yaşıyor? Dizi setinde tanışmışlar - Resim : 4