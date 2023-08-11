Aras Bulut İynemli'den Disney Plus açıklaması

Disney Plus'un yayınını iptal ettiği 'Atatürk' dizisinde başrolü oynayan Aras Bulut İynemli, projenin iptal edilmesi hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu.

Aras Bulut İynemli'den Disney Plus açıklaması

İynemli, "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım..." dedi.

Disney Plus platformunda yayımlanacak olan Atatürk dizisinin iptali büyük ses getirmişti.

Birçok ünlüden tepki gelirken, bazı isimlerin sessizliği de tartışma yaratmıştı. Tüm gözler dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin üzerindeydi. Ünlü oyuncudan konuya dair ilk açıklama geldi.

"EN ÖNEMLİ GÖREVİM"

"Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim." diyen ünlü oyuncu "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü" şeklinde konuştu.

Gazetemagazin’e konuşan İynemli "Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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