Aras Nehri'nde kaybolan üçüncü çocuğun cenazesi bulundu

Kaynak: İHA
Aras Nehri'nde kaybolan üçüncü çocuğun cenazesi bulundu

Erzurum’un Horasan ilçesinde, dün ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 çocuktan biri olan Yusuf Özer'in cansız bedeni, Aras Nehri'nde bulundu.

Akıntıya kapılan çocuklardan biri olan Murat Sevuk hayatını kaybederken, diğer çocuk Yeser Özer ise yakınları tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Dalgıç ekipler, Yusuf Özer’in cesedini nehirde buldu ve karaya çıkardı. Horasan ilçesi sakinleri, bu trajik olayın ardından derin bir üzüntü yaşadı.

Yetkililer, nehir ve göletlerde serinlemek için alınması gereken güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, vatandaşları bu tür yerlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle çocukların su kenarlarında güvenlik önlemleri alınmadan yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

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