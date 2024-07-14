Aras Nehri'nde kaybolan üçüncü çocuğun cenazesi bulundu

Akıntıya kapılan çocuklardan biri olan Murat Sevuk hayatını kaybederken, diğer çocuk Yeser Özer ise yakınları tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Dalgıç ekipler, Yusuf Özer’in cesedini nehirde buldu ve karaya çıkardı. Horasan ilçesi sakinleri, bu trajik olayın ardından derin bir üzüntü yaşadı.

Yetkililer, nehir ve göletlerde serinlemek için alınması gereken güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, vatandaşları bu tür yerlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle çocukların su kenarlarında güvenlik önlemleri alınmadan yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.