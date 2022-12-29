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Kadınlar bekar erkeklerin kokusunu alabiliyor. Siz de koklayın bakalım anlayabilecek misiniz?

Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, kadınların bir erkeğin evli ya da bekar olduğunu kokusundan anlayabildiğini ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:39
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Araştırma sonuçlandı. Kadınlar bekar erkeklerin kokusunu alabiliyor

Kadınlar bekar erkeklerin kokusunu alabiliyor. Siz de koklayın bakalım anlayabilecek misiniz?
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Kokuların insan cinselliğindeki olası rolünü anlamaya çalışan araştırmacılar dikkat çeken sonucu açıkladı. Araştırmacılar kadınların erkeklerin kokusunu ayırt edebildiğini ortaya koydu.

İnsanlarda koku ve cinsellik arasındaki bağlantıya dair güçlü kanıtlar bulan araştırmacılar, 18 ila 35 yaşlarındaki yarısı evli yarısı bekar olan kadından erkeklerin vücut kokularını ve görünüşlerini derecelendirmelerini istemişti.

DENEY YAPILDI

Hangi erkeğin evli olup hangisinin bekar olduğunu bilmeyen her kadın, 3 bekar ve 3 evli erkeğe ait tişörtleri kokladı ve vesikalık fotoğraflarını inceledi. Araştırma sonuçlarında kadınların hepsinin, bekar erkeklerin vücut kokusunu daha çekici bulduğu ortaya çıktı.

Independent Türkçe’de yayınlanan habere göre, Frontiers in Psychology’de yayımlanan araştırmanın yazarlarından Mehmet Mahmut, birkaç hafta önce Newsweek'e konuyla ilgili "Daha güçlü vücut kokusu, daha çok öne çıkmanızı sağlayabilir. Muhtemelen baskınlık sinyali veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN KOKU ALMA DUYUSU DAHA İYİ"

Bu tür araştırmaların insanlararası ilişkilerin biyolojik temellerine dair önemli ipuçları verebileceğini ifade eden Mahmut "Kadınların muhtemelen daha iyi bir koku alma duyusu var ve etraflarındaki kokularla daha çok ilgileniyorlar" dedi.

Mahmut ve ekibi, bekar ve evli erkeklerin testosteron seviyelerine göre ayırt edilebileceğini, daha yüksek testosteron seviyelerinin daha güçlü bir kokuyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Nitekim bu düşünce, konuyla ilgili daha eski araştırmaların bulgularıyla da uyumlu.

TESTERON SEVİYESİ SİNYALİ BELİRLİYOR

ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde 2010'da yapılan bir araştırmada bekar erkeklerin daha yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu ortaya koymuştu. Hakemli bilimsel dergi Hormones and Behavior'da yayımlanan makalede, bu durumun bekarları flört ederken daha rekabetçi olabileceklerini ortaya koymuştu. Buna göre yüksek testosteron seviyelerine sahip vücutların doğal kokusu, zindelik ve cinsel uygunluk sinyali veriyor olabilir.

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Yavuz Doğru
29.12.2022 16:56
İran'lı kadınlar da mı  
 
dindar
29.12.2022 16:36
Tarikatların adı çıkmış. Bu seküler zihniyetin aklı hep apış arasında. Konu baya bilimselmiş.  
 
Halil Tekin
29.12.2022 16:35
Taliban, akp ve mhp seçmeni duymasın. Bu haber doğru mu? Yanıtı Kuran'ın özü olan Ahzab suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinde. Kuran engellenemez.  
 
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