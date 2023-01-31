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Erken ölümü önleyen 4 yöntem. Harvardlı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı

Harvard’da yapılan araştırmanın sonuçları doğru diyetlerin ne olduğu ortaya çıktı. İşte uzun yaşamı destekleyen 4 sağlıklı diyet...

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:23
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Araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı

Erken ölümü önleyen 4 yöntem. Harvardlı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı
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Habertürk’ün haberine göre; Araştırmacılar, Harvard çalışması için 75 binden fazla kadın ve 44 bin erkekten alınan verileri analiz ederek belirli beslenme kalıpları, bu kalıplara bağlılık ve uzun vadeli sağlık sonuçları arasındaki bağlantıları incelediği bildirildi.

Katılımcılar tam 36 yıl boyunca takip edildi (her dört yılda bir sağlık anketleri doldurdular) ve çalışmanın başında hiçbirinde kardiyovasküler hastalık veya kanserin olmaması dikkat çekti.

JAMA Internal Medicine 1’de yayımlanan sonuçlar, 4 sağlıklı beslenme modelinden birine uyma konusunda daha yüksek puan alan katılımcıların, çalışma süresi boyunca ölüm risklerinin yüzde 20 daha az olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Bağlılık puanları düşük olan katılımcılara göre, önemli ölçüde daha düşük kardiyovasküler hastalık, kanser ve solunum yolu hastalığı oranları yaşadılar.

Çalışmaya konu olan 4 diyet şekli şunları olduğu vurgulandı:

1. Bitki bazlı diyet

Bitki bazlı bir diyet, adından da anlaşılacağı gibi, hayvanlardan değil, yalnızca bitkilerden gelen yiyeceklere odaklanan bir beslenme planını ifade ediyor. Bu da bolca fındık ve tohumlar, meyve ve sebzeler, baklagiller ve tahıllar tüketmek anlamına geliyor.
Unutmayın! Bitki bazlı beslenenler, birçok bitki bazlı gıdaya gizlice eklenebilen yapay içeriklerden ve ilave şekerden kaçınma konusunda dikkatli olmalı.

2. Akdeniz diyeti

Akdeniz diyetinin onlarca yıldır en sağlıklı diyetlerden biri olarak gösterilmesinin nedenleri var. Meyve ve sebzeler gibi yüksek antioksidan besinler tüketmeyi içeriyor ve tahılların, fasulyelerin, baklagillerin, kabuklu yemişlerin, tohumların, zeytinyağının, şifalı otların ve baharatların önemini vurguluyor. Ayrıca kümes hayvanları, yumurta, peynir ve yoğurdun da düzenli ancak sınırlı tüketimine izin veriyor.

3. Harvard’ın alternatif sağlıklı beslenme indeksi

Bu diyet, Harvard araştırmacıları tarafından özellikle bu çalışma için geliştirildi ve farklı gıdaların kronik hastalık risk faktörleriyle bağlantıları açısından derecelendirilmesini içeriyordu.

Özetle bu diyet taze sebze ve meyveleri, kuruyemişleri ve baklagilleri, balıkları ve sağlıklı yağları teşvik etmesi açısından Akdeniz diyetine çok benziyor.

Alternatif sağlıklı beslenme indeksi ile ilgili öne çıkan şey, özellikle patatesten (tamamı ama özellikle patates kızartması), meyve suyundan ve rafine edilmiş tahıllardan kaçınılmasını önermesi.

4. Geleneksel sağlıklı beslenme

Bu, USDA ve ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı tarafından yayınlanan ve bitki temelli beslenmenin yanı sıra yağsız hayvansal ürünlerin tüketimini, işlenmiş et alımını azaltmayı teşvik eden Amerikalılar için Beslenme Yönergelerinden geliyor. Ayrıca enflamatuar yağlar (trans yağlar gibi) ve alkolün, şekerin bırakılmasını savunuyor.

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