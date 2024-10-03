Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Kaynak: DHA
Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Antalya'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, bir kişi hayatını kaybetmişti. Biri ağır, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Antalya'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın yaşamını yitirdiği, biri ağır, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Soruşturmada Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından Abdül Oktay Kaya’yı öldürdüğü, Nevzat Kaya'yı da yaraladığı öne sürülen Ali Erdem yakalandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında Ali Erdem'in yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ve suça sürüklenen çocuk R.A.E. de gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler adliyeye yan giriş kapısından alındı.

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