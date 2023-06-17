Arazi çetesine darbe

Antalya’da kamu arazilerini kendilerinin gibi gösterip satan 22 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Arazi çetesine darbe

İHA'nın haberine göre; Antalya'da kamuya ait arazileri sahte belge düzenleyerek sattıkları ileri sürülen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan 22’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da kamuya ait arazileri düzenleme yaparak vatandaşlara satıldığı ihbarı üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 31 kişiden 1’ i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 30 kişiden 22’si tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin belediye personeli aracılığı ile belirledikleri kamuya ait arazide düzenleme yaparak suça konu araziyi kendilerininmiş gibi gösterdikleri, vatandaşlara zilliyetlik sorgu ekranından elde edilen fotoğraflarla güven sağladıkları ve müşteri ile birlikte daha önceden belirledikleri ve örgüte yardım ettiği ileri sürülen noter katibine gittikleri, son olarak da bu şekilde bir araziyi birden fazla kişiye bilişim siteminden değiştirerek kendilerininmiş gibi gösterip sattıkları öne sürülmüştü.

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Volkan Demirel'in Fenerbahçe yanıtı taraftarı heyecanlandırdı Spor
Volkan Demirel'in Fenerbahçe yanıtı taraftarı heyecanlandırdı
Uzmanı açıkladı: Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır Sağlık
Uzmanı açıkladı: Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır
Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi Siyaset
Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi
Buse Varol fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı Magazin
Buse Varol fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı
Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti Magazin
Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti
Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı Yaşam
Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı
Peruk taktılar gözlükle kamufle olmaya çalıştılar ama polisten kurtulamadılar Güncel
Peruk taktılar gözlükle kamufle olmaya çalıştılar ama polisten kurtulamadılar