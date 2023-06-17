Arazi çetesine darbe

İHA'nın haberine göre; Antalya'da kamuya ait arazileri sahte belge düzenleyerek sattıkları ileri sürülen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan 22’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da kamuya ait arazileri düzenleme yaparak vatandaşlara satıldığı ihbarı üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 31 kişiden 1’ i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 30 kişiden 22’si tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin belediye personeli aracılığı ile belirledikleri kamuya ait arazide düzenleme yaparak suça konu araziyi kendilerininmiş gibi gösterdikleri, vatandaşlara zilliyetlik sorgu ekranından elde edilen fotoğraflarla güven sağladıkları ve müşteri ile birlikte daha önceden belirledikleri ve örgüte yardım ettiği ileri sürülen noter katibine gittikleri, son olarak da bu şekilde bir araziyi birden fazla kişiye bilişim siteminden değiştirerek kendilerininmiş gibi gösterip sattıkları öne sürülmüştü.