Arçelik dev fabrikasını kapatıyor. KAP'a bildirildi 1800 kişi işten çıkartılacak

Koç Holding, Polonya'daki Arçelik fabrikasının verimlilik sorunları nedeniyle kapatılacağını açıkladı. 1800 çalışan mart ayına kadar işten çıkarılacak.

Koç Holding, Polonya'da faaliyet gösteren Arçelik fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Eylül ayında ilk açıklama yapılan ve verimlilik sorunları nedeniyle alınan bu karar, tasfiye sürecinin tamamlanma aşamasına geldi. Fabrikanın Mart 2025'e kadar tamamen kapanması ve yaklaşık 1800 çalışanın işten çıkarılması planlanıyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, fabrikanın Avrupa pazarındaki hedeflere ulaşamaması ve verimlilik problemleri nedeniyle üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı belirtildi. Koç Grubu, Polonya'daki Arçelik tesisinde yaşanan zorlukları aşamayınca bu radikal kararı almak zorunda kaldı.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI ÖDENECEK

Fabrikanın kapanmasının ardından, 1800 çalışana kıdem ve ihbar tazminatları ödenecek. İlgili tasfiye süreci planlandığı şekilde devam ediyor. Kapatılacak tesisin, Arçelik’in Polonya’daki operasyonları açısından önemli bir kayıp olduğu vurgulandı.

Arçelik, geçmişte Polonya'daki üretim tesisini, Avrupa pazarındaki payını artırmak amacıyla stratejik bir hamle olarak kurmuştu. Ancak zamanla, tesisin verimsizliği ve pazar koşullarındaki değişimler bu yatırımı sürdürülemez hale getirdi.

Arçelik’in Avrupa’daki diğer operasyonları ise bu kapanıştan etkilenmeyecek. Şirket, Polonya dışındaki fabrikalarında üretim faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor ve çalışanlarını başka bölgelere kaydırmayı değerlendiriyor. Polonya’daki kapanma kararı, Koç Grubu'nun uluslararası yatırımlarında zorlu bir dönemi işaret ederken, bu adımın Arçelik için maliyet azaltma stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.