Archie Brown'dan Fenerbahçe itirafı: 'Yüzümde gülümsemeyle oynadım'

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampıyla devam eden Fenerbahçe'nin Gent'ten kadrosuna kattığı sol bek Archie Brown, sarı lacivertlilerdeki ilk günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hazırlık maçlarından çok keyif aldım. 3 maçı da yüzümde gülümseme ile oynadım. Keyif aldım" diyen Brown, şunları söyledi:

'ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'

"Sıkı bir şekilde mücadele etmeye çalıştım. Geçiş dönemindeyiz ve zamana ihtiyacımız var. Zamanla gelişeceğiz ama pozitif bir başlangıçtı. Buraya alışmak çok kolay oldu. Çok iyi karşılandım, zorlanmadım. Bu da benim için işleri kolaylaştırdı.

Taraftarın bana ilgisi harika ötesiydi. İstanbul'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Onlara vereceğim mesaj şu olur, bizi her zaman destekleyin. Desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Her takım için stadımızda oynamak zor olacak onların tam desteğini hissettiğimizde. Çok önemli maçlarımız olacak. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bana yaptıkları sıcak karşılama ve gösterdikleri sevgi için teşekkür ederim. Umarım iyi performansla bunun karşılığını verebilirim."