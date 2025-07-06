Arda asistleriyle maça damga vurdu: Real Madrid yarı finalde

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Arda Güler'in ilk 11 başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçın son anları büyük heyecana sahne oldu.

10'uncu dakikada Arda Güler'in asistinde Gonzalo'nun golüyle 1-0 öne geçen eflatun beyazlılar, 20'nci dakikada Fran Garcia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının büyük bölümünü de 2-0 önde götüren Real Madrid'e Dortmund 90+2'de Beier'in golüyle yanıt verdi.

Maçın son dakikalarında tekrar sahneye çıkan Arda Güler, bu sefer Mbappe'ye asist yaptı ve skor 3-1'e geldi.

Golün santrasında ise Real Madrid defansının arkasına sarkan Guirassy'i ceza sahasında düşüren Huijsen kırmızı kartla oyundan atıldı. Penaltıyı gole çeviren Guirassy skoru 3-2'ye getirerek maçın sonucunu belirledi.

Yarı finale yükselen Real Madrid çarşamba günü PSG ile karşılaşacak.