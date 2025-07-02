Arda-Bellingham tartışmasının perde arkası: 'O bölge senin kardeşim'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid'in Juventus'u 1-0 yendiği maçta Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan tartışma İspanya'da gündem oldu.

Xabi Alonso yönetiminde daha fazla süre bulmaya başlayan milli yıldız maça da ilk 11'de başladı. Orta sahada oynayan 20 yaşındaki yeteneğin maç içinde takım arkadaşı Jude Bellingham ile bir pozisyonun ardından yaşadığı diyalog tartışma konusu oldu.

Bellingham'ın sert yüz ifadesi ve el hareketi eleştirilere neden olurken İspanyol basını da tartışmanın detaylarını paylaştı.

'SOYUNMA ODASINDA ESPRİ YAPTILAR'

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'dan Mario Amat'ın kaleme aldığı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Maçın yüksek temposu iki futbolcunun saha içinde tartışmasına neden oldu. Kameralar, Bellingham ve Arda Güler’i bir pozisyon sonrası birbirlerine çıkışırken yakaladı. Takımın kötü savunduğu bir pozisyon sonrası ikili, rakibi durdurmak için yeterince çaba gösterilmediğini birbirlerine ifade etti. Arda Güler, Bellingham’a “Biraz daha geri gelmen lazım” derken, İngiliz oyuncu bu sözlere yanıt vermekte gecikmedi:

“O bölge senin, kardeşim” diyerek karşılık verdi Jude Bellingham. Tartışma bu seviyede kaldı, sadece futbol üzerine bir fikir ayrılığıydı. Soyunma odasında ise bu konuyu konuşup güldükleri ve basının neler söyleyeceği üzerine espriler yaptıkları öğrenildi."