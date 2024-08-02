Arda Güler acılar içinde yerde kıvrandı. Ancelotti antrenmanı durdurdu

Real Madrid'de oynayan milli yıldız Arda Güler, EURO 2024 sonrası tatilini tamamladı ve geçtiğimiz günlerde takımın ABD kampına katıldı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Arda Güler, Real Madrid'in antrenmanında Rüdiger'in müdahalesi sonrası yürekleri ağıza getirdi.

ARDA GÜLER'E SERT MÜDAHALE

Arda Güler ve Rüdiger, bir pozisyonda karşı karşıya geldi.

Rüdiger'in sert müdahalesi sonrası Arda Güler, acılar içinde yerde kaldı.

Ancelotti antrenmanı durdurdu ve sağlık ekipleri müdahale sonrası sahaya girerek genç yıldıza ilk tedaviyi yaptı.

Genç yıldız daha sonrasında ayağa kalktı.

Rüdiger, yaşanan olay için Arda'nın yanına giderek özür diledi.

O sırada Ancelotti de Arda Güler'e bir şeyler söylerken görüntülendi.

Rüdiger'in Arda için telaşlandığı da görüldü.

MILAN'A KARŞI FORMA GİYDİ

Arda, Real Madrid'in hazırlık maçında oynadığı Milan'a karşı ilk 11 çıktı ve 45 dakika sahada kaldı.

İlk yarıda oynadığı oyunla alkışları topladı. İkinci yarı başında yerini Nico Paz'a bıraktı.

Genç yıldız Real Madrid ile 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İspanyol deviyle toplam 12 maçta oynayan Arda, 6 gol atmayı başardı.