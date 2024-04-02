Arda Güler Ancelotti'den hesap sordu

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Arda Güler Ancelotti'den hesap sordu
Athletico Bilbao maçında süre alamayan Arda Güler Ancelotti ile tartıştı.

İspanya La Liga'ın 30. Hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Eflatun Beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 8 ve 73’üncü dakikalarda Rodrygo kaydetti.

Genç yıldızımız Arda Güler ise yedek başladığı maçta süre alamazken İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Real Madrid - Athletic Bilbao karşılaşması sonrası Arda Güler ve Ancelotti hararetli anlar yaşandı. 'Maçtan sonra acil olarak bir araya gelen Güler ve Ancelotti kararı tartıştı' manşeti ile ile paylaşılan haberde şu ifadelere yer verildi.

“Arda Güler maçın ardından Ancelotti'yle konuştu ve takımdaki durumuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Türk oyuncu, Real Madrid'de fazla oynamıyor ve Bilbao maçın ardından Ancelotti ile, takımdaki durumu hakkında konuşmak istedi”

“Arda, hocasına, 'Carlo, sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum' dedi. Türk oyuncu neden bu kadar az dakika oynadığını anlamıyor ama İtalyan hocanın mesajı aynı: Sakin ol...”

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