Arda Güler ateş altında... Alanso kalkanı koruyacak mı?

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in kulüpteki geleceği İspanyol basınında gündem olmaya devam ediyor.

Eflatun beyazlılardaki ilk 2 sezonunda Carlo Ancelotti yönetiminde forma şansı bulamakta zorlanan genç yıldız, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'de daha önemli bir rol almaya başladı.

'NE KADAR GÜÇSÜZ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

İspanya'da Luca Modric ve Toni Kroos'tan sonra orta saha pozisyonunda tecrübesiz bir ismin sorumluluk almasının yanlış olduğunu düşünen bazı gazeteci ve taraftarlar, Xabi Alonso'nun Arda'ya büyük sorumluluklar verme yönündeki tercihini hatalı bularak eleştirilere başladı.

El Espanol'da yer alan habere göre orta alana kendini kanıtlamış bir ismin takviye edilmesi gerektiğini savunan eski futbolcu Alvaro Benito, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar. PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz." sözlerini sarf etti.