Arda Güler Avrupa'da gündem oldu: Kariyerinin en tuhaf golü

Özel maçta ABD ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol takımı, 1-0 geriye düştüğü maçta Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli yıldızların performansları İspanya ve Portekiz'de geniş yankı buldu:

Marca: Arda Güler kariyerinin en tuhaf golüyle Türkiye'yi öne geçirdi. 60 saniye içinde ABD öne geçmişti. Türkiye hızlı bir şekilde geri geldi. Arda Güler 24. dakikada skoru eşitledi. Bunu kariyerinin en gerçeküstü gollerinden biriyle yaptı. Madridli oyuncu, takımının baskısını yönlendirmeye çalışırken Johnny Cardoso'nun pasında araya girdi. Arda'nın müdahalesinde top doğrudan Matt Freese'in kalesine gittiği için şanslıydı.

Mundo Deportivo: ABD Milli Takımı, bazı önemli eksiklerle Türkiye'ye karşı oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Türkiye ilk yarıda ev sahibi defansın korkunç bir hatasının ardından Arda Güler'in 24. dakikadaki golüyle ve Kerem Aktürkoğlu'nun 27. dakikada attığı golle skoru değiştirdi.

AS: Arda Güler önderliğindeki Türk takımı erken bir gol yiyerek 1-0 geriye düştü ancak daha sonra rakibini 2-1 mağlup etti. Arda belki de profesyonel kariyerinin en saçma golünü attı. Antrenmanlarda bile böyle bir şey yapmamış olabilir. Arda Güler sadece attığı golle değil, davranışlarıyla, sahada takım arkadaşlarına liderlik etmesiyle ve rakip oyuncularla arasındaki gerginliği yatıştırma becerisiyle de Türk takımının doğal lideriydi. Ayrıca topu her zaman doğru ve verimli kullandı. Çok az pas hatası yaptı. Güler bu performansıyla Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nu yedek kulübesine çekebilir.

Abola: Benfica'nın forveti Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri karşısında aldığı galibiyette belirleyici rol oynadı ve ilk yarıda attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Aktürkoğlu 84 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Can Uzun’a bıraktı. Benfica'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü de maça ilk 11'de başladı, ancak daha erken oyundan alındı, 65. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

Record: Aktürkoğlu, Cumartesi günü East Hartford'da oynanan hazırlık maçında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-1 kazandığı galibiyette gol attı. Benfica'nın kanat oyuncusu, Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı takımın ikinci golünü 27. dakikada ceza sahasında yaşanan bir karambol sonrası sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaydetti.