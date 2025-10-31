Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en iyi oyun kurucusu ödülüne aday gösterilen futbolcuları açıkladı.

IFFHS'in internet sitesinden duyurulan listede, Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler de yer aldı.

Güler'in takım arkadaşı Jude Bellingham'la birlikte, Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal da ödüle aday gösterildi.

"Dünyanın En İyi Golcüleri", "Kulüpler Dünya Sıralaması" ve "Dünyanın En İyi Ligleri" kategorilerindeki ödüllerin, IFFHS istatistiklerine göre belirleneceği ve 15 Ocak 2026'dan sonra açıklanacağı belirtildi.

En iyi oyuncu kurucu ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle: