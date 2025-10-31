Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en iyi oyun kurucusu ödülüne aday gösterilen futbolcuları açıkladı.

IFFHS'in internet sitesinden duyurulan listede, Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler de yer aldı.

Güler'in takım arkadaşı Jude Bellingham'la birlikte, Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal da ödüle aday gösterildi.

"Dünyanın En İyi Golcüleri", "Kulüpler Dünya Sıralaması" ve "Dünyanın En İyi Ligleri" kategorilerindeki ödüllerin, IFFHS istatistiklerine göre belirleneceği ve 15 Ocak 2026'dan sonra açıklanacağı belirtildi.

En iyi oyuncu kurucu ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:

FUTBOLCU ÜLKESİ KULÜBÜ
Arda Güler Türkiye Real Madrid
Bruno Fernandes Portekiz Manchester United
Cole Palmer İngiltere Chelsea
Florian Wirtz Almanya Bayer Leverkusen/Liverpool
Jude Bellingham İngiltere Real Madrid
Kevin De Bruyne Belçika Manchester City/Napoli
Lamine Yamal İspanya Barcelona
Martin Odegaard Norveç Arsenal
Pedri İspanya Barcelona
Vitinha Portekiz PSG
Lionel Messi Arjantin Inter Miami
James Rodriguez Kolombiya Leon
Reo Hatate Japonya Celtic
Mohammed Kudus Gana West Ham/Tottenham
Malik Tillman ABD PSV/Bayer Leverkusen