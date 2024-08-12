Arda Güler formayı giydi pozunu verdi

İspanyol devi Real Madrid'de oynayan milli yıldız Arda Güler, yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor.

REAL MADRID YENİ FORMASINI TANITTI

Real Madrid, yeni alternatif formasını tanıttı.

Milli futbolcu, Real Madrid'in yeni sezon için çıkardığı formayı sırtına geçirerek poz verdi.

Arda Güler'in yeni forma ile pozu, sosyal medyayı sallarken, beğeni yağmuruna tutuldu.

Kullanıcılar, 'Forma güzel değil, Arda güzel gösteriyor', 'Forma sana çok yakışmış' yorumlarında bulunurken, bazı kullanıcılar ise formayı beğendiğini ifade etti.

REAL MADRID KARİYERİ

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Ancelotti'nin şans verdiği Arda, bu şansı iyi değerlendirdi ve Real Madrid ile çıktığı 12 maçta 6 gol atmayı başardı.

Arda, Real Madrid ile ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, gelecek sezon Arda Güler'i değerlendireceğini ve oyuncuyu takımda tutacağını açıklamıştı.

Arda'yı sol kanatta oynatacağını ifade eden Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir" sözlerini sarf etmişti.