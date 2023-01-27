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Ünlü spor yazarı Gürcan Bilgiç. Arda Güler'i bekleyen tehlikeyi açıkladı

Jesus'un yedek bıraktığı için Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken Arda Güler kararı hakkında ünlü spor yazarı flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:22
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Arda Güler için flaş yorum

Ünlü spor yazarı Gürcan Bilgiç. Arda Güler'i bekleyen tehlikeyi açıkladı
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Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bilgiç şu ifadeleri kullandı: Ocak ayından sonra Arda Güler'in ilk 11'in bir parçası haline geleceğini söyledim. Ümraniye maçı sonrasında Jorge Jesus'un soru üzerine, "Ona geçen seneden daha fazla dakika verdim" demesi de artık seçeneklerinden birinin Arda haline geldiğini gösterdi.
Genç oyuncunun gelişimi konusunda teknik adamların seçimlerine saygı duymak gerekir. Hiçbiri Arda gibi ekstradan mahrum kalmak istemez.
MÜTHİŞ BİR 25 MAÇ
Jesus takımının oyun gücüne güvenerek, müthiş bir 25 maç yaşadı. Kimse Arda'yı konuşmadı. Artık Fenerbahçe'yi durdurmayı başaran rakiplerle oynuyor. Gaziantep, Rize ve Ümraniye karşılaşmaları direncin boyutunu da ortaya koydu.
Merkezi çok adamla tutup, takımı kanatlardan gelmeye zorluyorlar ve başarıyorlar. Üstelik 3 maçta da öne geçip, avantajı elde ettikleri halde. Arda Güler artık ilk seçenektir. Umarım bu yük, 17 yaşındaki gencimize ağır gelmez.

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