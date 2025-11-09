Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Xabi Alonso yönetiminde ligde ilk sırada yer alan Real Madrid, dört maç sonra puan kaybı yaşadı.

Maç boyu rakip kalede büyük baskı kuran Madrid takımı bir türlü istediği golü atamadı. Milli futbolcu Arda Güler 90 dakika sahada kalırken karşılaşmanın son anlarında yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi.

0-0'lık sonuçla Real Madrid ligde 4 maç sonra puan kaybederken LaLiga'da bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Xabi Alonso'nun ekibi puanını 31'e, Rayo Vallecano ise 15'e yükseltti.