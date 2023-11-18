Arda Güler yine kaybetti

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 21 yaş altı yıldız adaylarına verilen 2023 Golden Boy Ödülü için Arda Güler de aday gösterilmişti.

Sakatlıklar nedeniyle transfer olduğu Real Madrid'te bir türlü forma giyemeyen Arda Güler, Golden Boy'u da kaybetti.

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, Golden Boy 2023 ödülünün sahibi oldu.

İngiliz futbolcu, Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla bu yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Ödüle Arda Güler de aday olurken, finale kalarak son 25 ismin arasında yer almıştı.