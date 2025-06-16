Arda Güler'den flaş transfer açıklaması!

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, ABD’de başlayan FIFA Dünya Kulüpler Kupası öncesi çok şey beklediği oyuncularından biri olan Arda Güler ile önceki gün bir araya geldi. Arda ile birlikte Vinicius Jr. ve kaleci Lunin de takıma katıldı.

İspanyol basınında Alonso’nun, Arda ile yakından ilgilendiği ve Milli yıldızımıza bu sezon daha fazla forma şansı vereceği belirtildi. Real, turnuvadaki ilk maçında 18 Temmuz’da Al Hilal ile karşılaşacak.

İspanyol teknik adam ABD'deki Palm Beach Havalimanı çıkışında basın mensuplarına Arda Güler gibi takıma yeni katılan isimlerle ilgili açıklama yaptı.

Genç teknik adam, "Yavaş yavaş birbirimizi tanıyor ve gerekli iletişimi kuruyoruz, ancak bu süreç hızlandırılmalı çünkü antrenman için çok az zamanımız var" diye konuştu.

ARDA GÜLER REAL MADRID'DEN AYRILMAYACAK

Geçtiğimiz sezon yeteri kadar şans bulamayan ve ardından River Plate'ten Mastantuono'nun transfer edilmesinin ardından Arda Güler için 'Takımdan ayrılacak' şeklinde yorumlar yapılmaya başlanmıştı.

Yıldız oyuncu, bu konuda kendisine yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi; "Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim, hatta Madrid'de bir ev bile satın aldım. Çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım."