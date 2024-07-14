Arda Güler'den Mourinho'ya gönderme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler'den Mourinho'ya gönderme

Milli takımın yıldızı Real Madridli Arda Güler'in Bartuğ Elmaz mesajı sonrası Fenerbahçe taraftarları Mourinho'ya göndermede bulundu.

Arda Güler, kendisinin izinden gitmek istediğini belirten Bartuğ Elmaz'ın sosyal medya paylaşımına "Kalite" yorumunu yaptı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'ın sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

19 yaşındaki futbolcu, Bartuğ Elmaz'ın Strasbourg maçının ardından yaptığı "Hiç durmadan yorulmadan!" paylaşımına "Kalite" yorumunu ekledi.

Bartuğ Elmaz, Strasbourg ile oynanan maçın ardından, "Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Ben de inşallah onun izinden gideceğim. Hedefim tabii ki Avrupa." ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Fenerbahçe taraftarları paylaşım sonrası Mourinho'yu etiketleyerek "Arda Güler'den mesaj var" iletisiyle Bartuğ Yılmaz'in Sarı Lacivertli takımda görev alması için kampanya başlattı.

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