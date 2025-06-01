Arda Güler'e beklenmedik sürpriz! Tatilde hayatının şokunu yaşadı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yorucu geçen sezonun ardından tatile çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu tam olarak istediği gibi geçiremedi. Arda Güler, Madrid'in eski hocası Carlo Ancelotti'den istediği kadar süre alamadı.

ARDA GÜLER XABI ALONSO'DAN SÜRE BEKLEYECEK

Real Madrid, görevden ayrılan Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu takımın yeni hocası olarak açıkladı. Arda Güler, yeni sezonda İspanyol teknik adamdan forma bekleyecek.

KÖTÜ HABERİ DUYURDULAR

Öte yandan İspanyol basınından Planeta Realmadrid'de yer alan haber, gündeme bomba gibi düştü. 'Güler'in geleceği belirsiz' başlığıyla verilen haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Real Madrid geçen yıl Como'ya giden Nico Paz'ı geri alabilir ancak bu yeterli olmayacaktır. Bu yüzden yaratıcı profile sahip bir orta saha oyuncusu arıyorlar.

Son birkaç haftadır farklı isimlerden bahsediliyor, bunlardan biri de Stuttgart'ta oynayan Angelo Stiller. Stiller'in Madrid ile olan son bağlantısı, mevcut kadroda yer alan bazı oyuncular için sorun yaratabilir.

Stiller'in piyasada 'sadece' 40 milyon euro'ya satılabilecek olması, son iki buçuk yıldır Bayer Leverkusen'i çalıştıran ve Alman futbolunu iyi bilen Xabi kriterlerine de sahip olan Madrid için avantajlı bir nokta. Ancak bu durum, Alonso'nun Bay Arena'da görev yaptığı dönemde bizzat istediği Güler'in geleceğini zorlaştıracaktır."