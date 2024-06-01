Arda Güler'e hücum ettiler

İspanya La Liga’da Real Madrid formasıyla attığı goller sayesinde adını sıkça duyuran Arda Güler’in formalarının satışları gün geçtikçe artıyor. Güler, son maçında attığı iki gol ile La Liga tarihinde en kısa sürede 6 gol atma başarısı gösterdi.

Attığı goller ile hem Türkiye hem de İspanya’daki futbolseverlerin yoğun ilgisini toplayan Arda Güler’in formasına yoğun talep olduğu öğrenildi. Eskişehir’de forma satışı yapan Bekir Kocabıçak, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğu günden bu yana çok fazla formasının satıldığını dile getirdi.

''ARDA GÜLER FORMASINI YOK SATIYORUZ''

Esnaf Bekir Kocabıçak, Arda Güler’in formasını sakatlık zamanı dışında hemen hemen her maç öncesi ve sonrasında yoğun talep gördüğünü belirterek, “Arda Güler formasına özellikle son iki golden sonra yok satıyoruz. Eskişehir’de Real Madrid forması satmaya başladık fazlasıyla. İlk transfer olduğunda yüzlerce sattık, şimdi tekrar aynı satış sayısını görmeye başladık. Hatta önümüzdeki sezon Arda Güler, orada oynamaya devam ederse rekor geleceğini düşünüyorum.

Hem milli takım forması hem de Real Madrid formasını üst üste koyduğumuz zaman Arda Güler, 3 büyükleri solladı diyebiliriz. Sanki iki farklı takımmış gibi ama aslında formayı sattıran tek bir kişi var, o da Arda Güler. Güler’in son zamanlardaki performansını çok güzel buluyorum. Özellikle Türk gençlerini özendirecek şekilde oynamış olduğu futbolunu çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. Milli takımımızın gelecekte kurtarıcısı ve aynı zamanda Real Madrid gibi üst seviye takımlarda oynayarak da gururumuz oluyor. Son lig maçında Teknik Direktör Ancelotti, Arda’ya forma şansı vermedi ama ben bunu Şampiyonlar Ligi finali için bir plan olduğunu düşünüyorum. Umarım finalde oynar ve golünü de atıp bizi gururlandırır” şeklinde konuştu.