Arda Güler'e tribünden doping

Real Madrid'in Osasuna'yı tek golle geçtiği maça ilk 11 başlayan Arda Güler'i ailesi ve sevgilisi Duru Nayman yalnız bırakmadı.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Arda Güler'li Real Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti.

Milli yıldız maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Maç Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 biterken Arda Güler de performansıyla beğenileri topladı.

Santiago Bernabéu'daki maçı 20 yaşındaki yıldızın ailesiyle birlikte kız arkadaşı Duru Nayman da tribünden takip etti.

Fotoğraf makinesi ile stada gelen Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'in ve maçındaki atmosferin bol bol fotoğrafını çekti.

ALONSO'DAN ÖVGÜYÜ ALDI

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, "Arda Güler, Real Madrid'e geldiğinden beri çok büyük bir gelişim gösterdi. Sadece kalite olarak bahsetmiyorum, pozisyon alma ve topu kontrol etme açısından da. İlk yarıda harika oynadı" ifadelerini kullandı.

