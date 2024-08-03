Arda Güler'i öve öve bitiremedi

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Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'in yeni transferi Endrick, kulüp televizyonuna konuştu. Endrick, milli yıldız Arda Güler'i övdü.

Real Madrid'in geçen sezon Palmeiras'tan transfer ettiği ve Brezilya ekibini kiralık olarak bıraktığı Endrick, yeni sezonda İspanyol devine katıldı.

Brezilyalı futbolcu, ABD'deki hazırlık kampında Milan ile oynanan maçta ilk kez Real Madrid formasını giydi.

18 yaşındaki Endrick, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Arda Güler'i öve öve bitiremedi.

Açıklamasına, "Babam, kız arkadaşım ve annem stadyumda maçı izliyorlardı. Ne söylenebilir ki? İstağim ailemin mutlu olması." sözleriyle başlayan Endrick, Barcelona ile oynanacak hazırlık maçı hakkında "Barcelona'ya karşı oynayacağım bir sonraki maç, gerçekleştireceğim bir hayal olacak. Çünkü bu bir 'Clásico' ve böyle bir maç oynamak her çocuğun hayalidir." dedi.

ARDA GÜLER SÖZLERİ
Arda Güler'den övgüyle bahseden Brezilyalı, "Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu. Real Madrid'e yardımcı olabilmek için çok antrenman yapacağız çünkü en önemli şey bu." şeklinde konuştu.

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