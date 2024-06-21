Arda Güler'i tanımadı

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ilk maçlarına galibiyetle başlayan Türkiye ve Portekiz, yarın karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, yarınki maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''GÜRCİSTAN'IN VERDİĞİ ALANLARI VERMEYECEĞİZ''

Türkiye'yi değerlendiren ve çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu belirten Jota, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

''ÇEKYA'DAN DAHA İYİ BİR TAKIM İLE KARŞILAŞACAĞIZ''

A Milli Takımımızın Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu aktaran Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız" dedi.

FLAŞ ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Genç yıldızımız Arda Güler ile ilgili de konuşan Diogo Jota, Arda ile ilgili bir fikrinin olmadığını belirterek neredeyse tanımadı.

Jota Arda hakkında, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.