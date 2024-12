Arda Güler’in 2 asisti galibiyete yetmedi. Herkes maçın başındaki hareketini konuşuyor

LaLiga'nın 17. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Inigo Perez'in yönetimindeki Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.



Vallecas'ta oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 39. dakikada Fede Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ve 56. dakikada Rodrygo kaydetti.



Rayo Vallecano'nun gollerini ise 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Abdul Mumin ve 64. dakikada Isaac Palazon kaydetti.



ARDA GÜLER 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Arda Güler; Fede Valverde'nin attığı ve Rodrygo'nun attığı gollerde asist yaptı ve karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.





Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LaLiga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 37'ye yükseltirken, Rayo Vallecano 20 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ederken, Rayo Vallecano deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.

MAÇIN İLK SANİYESİNDE FLAŞ HAREKET

6 gollü karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri de maçın henüz ilk saniyesinde yaşandı ve başrolde Arda Güler vardı.

Müsabakaya Real Madrid'in vuruşuyla başlanırken, Arda santra noktasından Rayo Vallecano kalesine kimsenin beklemediği bir şut gönderdi.

Kalecinin önde olduğu gören yıldız futbolcu, Augusto Batalla'yı gafil avlamak istedi ancak top üstten dışarı çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Bu arada Arda Güler, 3-3'lük müsabakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Trust us, great things happen when we fight together. Hala Madrid! pic.twitter.com/HsPmidJruv