Arda Güler’in geleceğini dünyaca ünlü gazeteci açıkladı. Real Madrid’den ayrılacak mı?

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Arda Güler’in geleceğini dünyaca ünlü gazeteci açıkladı. Real Madrid’den ayrılacak mı?

Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Ünlü gazeteci, genç yıldızın takımdan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı.

Real Madrid’de sezon başından bu yana beklentilerden az forma şansı bulan Arda Güler’in sık sık takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Teknik Direktör Ancelotti ve Real Madrid yönetimi yönetimi sezon başından bu yana her fırsatta Arda’nın takımda kalacağının altını çizse de genç oyuncunun az forma şansı bulması ayrılacağı yönünde çıkan iddiaların sürekli gündeme gelmesine neden oldu.

Son günlerde ise Arda için en ciddi talibin Bayer Leverkusen olduğu belirtiliyor. Alman ekibinin hocası Xabi Alonso’nun 19 yaşındaki yıldızı ısrarla kadrosunda görmek istediği ve Arda’nın bu ilgiye kayıtsız kalmadığı konuşuluyor.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İtalyan gazeteci, Arda’nın Real Madrid’de mutlu olduğunun altını çizerek kesinlikle ayrılmayı düşünmediğini vurguladı. Romano, Leverkusen’în Arda Güler transferinin imkansız olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Ünlü gazeteci, Real Madrid’de yönetim ve teknik ekibin Arda Güler’e güveninin tam olduğunu sözlerine ekledi.

Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atarak 1 asist yaptı.

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