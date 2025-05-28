Arda Güler'in hocası hızlı başladı: İki futbolcunun bileti kesildi

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Arda Güler'in hocası hızlı başladı: İki futbolcunun bileti kesildi

Real Madrid'in yeni patronu Xabi Alonso'nun takımdaki iki yıldız ismi 'Onlardan hoşlanmıyorum' diyerek transfer listesine koyduğu öğrenildi.

İspanyol devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna gelen Xabi Alonso göreve hızlı başladı.

İspanyol basınında yer alan haberde Xabi Alonso'nun özellikle iki oyuncunun üstünü çizdiği yazıldı. Real Madrid stoperleri Alaba ve Asecio hakkında yazılan haberde 'Onlardan hoşlanmıyorum' ifadelerine yer verildi. Xabi Alonso'nun bu iki ismi takımdan göndereceği aktarıldı.

Arda Güler hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olduğu öğrenilen Xabi Alonso'nun, milli oyuncumuzu önümüzdeki sezon kadroda tutacağı ifade edildi.

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