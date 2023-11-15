Arda Güler'in tedavi sürecinde skandal hata! Yanlış tedavi kurbanı olmuş

Geçirdiği sakatlıklardan dolayı bir türlü Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'in tedavi sürecinde yaşadığı skandal hata ortaya çıktı.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler'in tedavi sürecinde skandal hata! Yanlış tedavi kurbanı olmuş

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıklarla boğuştuğu için henüz maça çıkamayan Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Milli oyuncunun yanlış tedavi kurbanı olduğu ortaya çıktı. Real Madrid geçen günlerde kulüp doktorunun görevine son verirken, La Liga devinin eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, Arda'nın tedavi sürecinde büyük hatalar yapıldığını ifade etti.
Jose Luis San Martin'in Marca'ya yazdığı makale şu şekilde;

"FİZİKİ AÇIDAN AKADEMİ SEVİYESİNDE"
''Real Madrid, uzun süredir Arda Güler'i takip ediyordu. Takım arkadaşları ve antrenör ekibinin yorumlarını okuduk; teknik açıdan muhteşem bir seviyesi var. Ancak, ilk antrenmanlarda Arda Güler'in 1.75 ve 69 kilo olduğu ortaya çıktı. 'Elit seviyede' fiziğe sahip oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olan birinden çok, akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı.

"FİZİKSEL YÜKLEMELER SIRASINDA ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILMIŞ"
Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırttı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı. Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış.

"YENİ ÇALIŞMA SİSTEMİYLE ÖZGÜVENİNİ GERİ KAZANACAK"
Güler'in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi. Bu şekilde koşma, hızlanma, frenleme, yön değiştirme, vuruşlar esnasında darbeler eklemler tarafından değil, iskelet kas sistemi tarafından absorbe edilecektir. Arda Güler, bu sakatlığı sonrası yeni çalışma sistemiyle birlikte Carlo Ancelotti'nin de söylediği gibi özgüvenini geri kazanacak ve Madrid taraftarları onun olağanüstü yeteneğinin tadını çıkarabilecek.''

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