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Arda Kural'ın son halini görenler şaştı kaldı. Tam 20 kilo verdi

Rahatsızlığından sonra setlere geri dönen 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural, tam 20 kilo verdi. Değişimiyle şaşırtan Kural'ı görenler ise tanımakta güçlük çekti.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:12
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Arda Kural 20 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Arda Kural'ın son halini görenler şaştı kaldı. Tam 20 kilo verdi
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'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, son haliyle gündem oldu. 2005-2008 yılları arasında Emret Komutanım dizisiyle hayranlarıyla buluşan oyuncu, psikolojik sorunların etkisiyle uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden Kural, 2021 yılında 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

 

2017 yılında saç ektiren ve hastalığı atlatıp setlere geri dönen oyuncunun, kilo verdiği görüldü. Yaklaşık 20 kilo veren Kural, son halini Instagram'dan paylaştı.

 

Oyuncu kareye, "2023 model Arda Kural" diye yazdı. 

 

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