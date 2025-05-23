Arda Turan bavulunu topluyor: Adresi netleşti

Kaynak: DHA
Arda Turan bavulunu topluyor: Adresi netleşti

Eyüpspor’da teknik direktörlük kariyerine başarılı bir giriş Arda Turan, yeni sezonda görevine Ukrayna’da devam edecek.

Eyüpspor’un genç çalıştırıcısı Arda Turan’ın yeni adresi netleşti. DHA'nın edindiği bilgilere göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Genç teknik adam, Ukrayna ekibinden yıllık 2 milyon euro ücret alacak. Eyüpspor ise bu anlaşmadan transfer bedeli elde edecek.

Arda Turan’ın vedasının ardından Eyüpspor’da teknik direktörlük koltuğu için iki isim öne çıkıyor.

Yönetim, Selçuk İnan ve Albert Riera üzerinde duruyor. Her iki teknik adamla da görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Eyüpspor'un Türk teknik direktör ile devam etmesi daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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