Arda Turan bombayı patlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan bombayı patlattı

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da oynayan İngiliz yıldız Jonjo Shelvey'e transfer teklifi yaptı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelecek.

Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekici sonuçlar alarak 2. sıraya yerleşti.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın sözleşmesini feshettiği Shelvey'in boşta olmasından ve Türkiye'de oynamaya sıcak bakmasından faydalanıyor.

İngiltere Milli Takımı'nda da 6 kez forma giyen Shelvey, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Çaykur Rizespor'da 33 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Yeşil-mavililer, başarılı orta saha oyuncusuyla yeniden anlaşmak istemesine rağmen uzlaşma sağlayamamıştı.

rizesporun-yildizi-shelvey-galatasarayi-gozune-kestirdi-fd1o.webp

Son Haberler
İmamlar okullarda ders verecek Gündem
İmamlar okullarda ders verecek
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı Spor
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir Sağlık
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı Magazin
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı Dünya
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı
Borsada hisseleri dibe çakıldı! En zengin unvanını iki haftada kaybetti Ekonomi
Borsada hisseleri dibe çakıldı! En zengin unvanını iki haftada kaybetti