Arda Turan bombayı patlattı

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelecek.

Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekici sonuçlar alarak 2. sıraya yerleşti.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın sözleşmesini feshettiği Shelvey'in boşta olmasından ve Türkiye'de oynamaya sıcak bakmasından faydalanıyor.

İngiltere Milli Takımı'nda da 6 kez forma giyen Shelvey, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Çaykur Rizespor'da 33 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Yeşil-mavililer, başarılı orta saha oyuncusuyla yeniden anlaşmak istemesine rağmen uzlaşma sağlayamamıştı.