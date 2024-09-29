Arda Turan eski dostuna acımadı

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Arda Turan eski dostuna acımadı

Eyüpspor sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor'un gollerini 15. dakikada Ahmet Kutucu, 65. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Mame Thiam kaydetti. Gaziantep FK'nin goller ise 28. dakikada Sorescu ve 90+2'de Emre Taşdemir'den geldi.

3 hafta sonra galibiyetle tanışan Arda Turan'ın öğrencileri 12 puanla 6. sıraya yükseldi. 4 puanlı Selçuk İnan'ın takımı ise 15. sırada kaldı.

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