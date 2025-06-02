Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncu için yarışa girdi

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Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncu için yarışa girdi

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Türkiye’den ilk transferini İsmail Yüksek ile gerçekleştirmek istiyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Marsilya ve Köln’de talip.

Fenerbahçe'de bu sezon düzenli forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, kariyerinin ilk Avrupa deneyimini yaşayabilir.

26 yaşındaki İsmail Yüksek, Sabah'ın haberine göre Shakhtar Donetsk'in radarında. Arda Turan'ın ayağının tozuyla transfer çalışmalarına başladığı ve Ukrayna temsilcisinden İsmail Yüksek'i istediği öne sürüldü.

Öte yandan Arda Turan'ın İsmail Yüksek transferinde 2 rakibi de var.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya ve Almanya Bundesliga'nın yeni ekibi Köln de İsmail Yüksek ile ilgilenen takımlar arasında.

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek'in, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

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