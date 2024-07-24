Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı

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Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı

Süper Lig'in deneyimli golcüsü Mame Thiam Eyüpspor'da.

TFF 1. Lig ekibi Pendikspor, 31 yaşındaki Mame Thiam ile yollarını ayırdı. Deneyimli golcü, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Eyüpspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Pendikspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdığını duyurdu ve katkıları için teşekkür etti.

31 yaşındaki Senegalli oyuncunun yeni durağı belli oldu. Bir süredir Thiam ile görüşen Eyüpspor, tecrübeli golcünün transferinde mutlu sona ulaştı. Arda Turan yönetiminde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen İstanbul ekibi, Thiam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon devre arasında Mondihome Kayserispor'dan Pendikspor'a 1.70 milyon Euro karşılığında transfer olan Thiam, Pendikspor formasıyla 18 maça çıkıp 6 gol ve 5 asist kaydetti.

FENERBAHÇE PİŞMAN OLMUŞTU

Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mame Thiam'ı 2021-2022 sezonunun başında 1.5 milyon Euro karşılığında Kayserispor'a satmıştı.

Senegalli futbolcu kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.

Kayserispor formasıyla 9 gol atan yıldız isim, Senegal formasıyla da Afrika Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

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