Arda Turan Galatasaray'ın kapısını çaldı

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi.

Teknik Direktör Arda Turan, takımı güçlendirmek amacıyla Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor.

İstanbul temsilcisinin, Sarı Kırmızılı kulübe resmi teklifini sunduğu bildirildi.

Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi bulunan oyuncu için kiralama teklifi yaptı.

24 yaşındaki Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirtiliyor ve Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezon Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'ye kiralık olarak göndermişti.

İngiliz ekibinde 29 maçta forma giyen Yunus Akgün, 2 gol atıp 3 asist yaptı.