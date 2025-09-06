Arda Turan göz temasından kaçınmıştı! Aslıhan Doğan'dan Daria Bondar açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, geçtiğimiz ay kulübün medya kanalında Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaktan kaçınmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, konu hakkında ilk kez konuştu.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın geçtiğimiz ay kulübün medya çalışanı Daria Bondar'a verdiği röportaj sosyal medyaya damga vurmuştu. Arda Turan, Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina'ya verdiği röportajda göz teması kurmaktan kaçınmıştı.

87.webp

"İNŞALLAH AYIP OLMAMIŞTIR”

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Doğan, "Güldük, çok tatlı biri bu arada. Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisi de evli bu arada inşallah ayıp olmamıştır onlara da." ifadelerini kullandı.

9-001.webp

"ÇOK KOMİK"

Arda Turan ile bu görüntüleri konuşup, konuşmadıkları sorusuna ise "Arda ile bu konuyu hiç konuşmadım, komik çünkü" yanıtını verdi.

.webp

