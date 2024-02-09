Arda Turan Selçuk İnan ve Muslera şimdi yandı. Mahkemeden flaş Seçil Erzan kararı

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek kar vaadiyle tanınmış isimleri içeren “Yüksek Karlı Gizli Fon” adı altında düzenlediği iddia edilen dolandırıcılık davasında dosya üzerinden tutukluluğunun devamına karar verildi.

Son duruşma, 15 Ocak'ta gerçekleşmişti. Mahkeme, Erzan'ın Denizbank hesap hareketlerinin incelenmesi, sanıklara ait telefon ve sim kartlarının bilirkişiye teslim edilerek rapor alınması, ayrıca banka çalışanları ve yöneticileriyle yapılan yazışmaların ek rapor alınması yönünde kararlar almıştı.

ZORLA GETİRİLECEKLER

Mahkeme, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın avukatlarına, müvekkillerini son kez hazır etmeleri için süre verilmesine karar verdi. Aksi takdirde, zorla getirme kararı çıkarılacağı belirtildi.

HESAP HAREKETLERİ İSTENDİ

Ayrıca, sanıklardan Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Hüseyin Eligül'ün tüm bankalardaki hesap hareketlerinin Bankalar Birliği'nden istenmesine karar verildi. Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki hesap hareketlerinin de bankadan istenilmesine hükmedildi.

Mahkeme, aynı dönemde Erzan ile çalışan tanıkların zorla getirilmesine karar verirken, banka yönetici ve çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine ise sonraki celselerde karar verileceğini belirtti.

Heyet, müştekilerin Denizbank şubelerindeki hesaplarının sorgulanmasına ilişkin log kayıtlarının istenmesine, MASAK'a yazı yazılarak dosyayla ilgili düzenlenen raporun mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Tanık Semih Kaya'nın sunduğu mail çıktısının eklenmesi için Denizbank'a yazı yazılmasına da karar verildi. Ayrıca, sanık ve avukatına önceki rapor alınan telefondaki sim kartın şifresini bildirmeleri için 10 gün süre verildi.