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  • Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yeni işini açıkladı! "Hayırlı olsun karıcığım"

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yeni işini açıkladı! "Hayırlı olsun karıcığım"

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, moda yarışmasında jüri olduğunu açıkladı. İşte Aslıhan Doğan Turan'ın yeni yarışması ve partneri.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:43
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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan jüri üyesi oldu!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yeni işini açıkladı! ''Hayırlı olsun karıcığım''
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Futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Aslıhan Doğan, aynı yıl Hamza Arda'yı, 2020'de ise Asil Aslan'ı dünyaya getirmişti. Vaktinin büyük bölümünü çocuklarına ayıran sosyetik güzel, bir televizyon projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

HAKAN AKKAYA EŞLİK EDECEK

Lüks alışverişleriyle magazin gündeminden düşmeyeni Instagram hesabının yanı sıra YouTube kanalında da günlük yaşantısını takipçileriyle paylaşan Doğan, moda yarışmasında jüri üyeliği yapacak. Turan'a, 'Stil İkonu' adlı yarışmada Hakan Akkaya eşlik edecek.

340 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarışmanın afişini paylaşan Aslıhan Doğan, "Hakan Akkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturacağımız, stillerin zorlu mücadelesini birlikte değerlendireceğimiz Stil İkonu programımız çok yakında başlıyor" notunu düştü. Turan'ın paylaşımına yorum yapan isimlerden biri de Arda Turan oldu.

"HAYIRLI OLSUN KARICIĞIM"

Eski milli futbolcu, kalp emojisiyle birlikte "Hayırlı olsun karıcığım" mesajını yazdı. Binlerce beğeni alan gönderiye; Eda Ece, Seda Sayan, Hakan Akkaya, Selin İmer, Okan Turan, Selin Ciğerci ve Ela Yörüklü gibi ünlü isimlerden de tebrik yorumu geldi.

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