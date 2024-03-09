Arda Turan'sız Eyüpspor Çorum'da ağır yaralı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Arda Turan'sız Eyüpspor Çorum'da ağır yaralı
Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor; Çorum karşısında hiç beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor; Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatçı Çorumspor'u konuk etti.

Arda Turan'ın cezası nedeniyle tribünden takip ettiği karşılaşmayı; konuk Ahlatçı Çorumspor 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Eyüpspor bu mağlubiyete rağmen 61 puanla zirvedeki yerini korudu.

1 maçı eksik Göztepe 52 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ahlatçı Çorumspor ie Eyüpspor'u devirip puanını 42'ye yükseltti.

Eyüpspor: 0 - Ahlatcı Çorum FK: 1
Stat: Eyüp
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Eyüpspor: Birkan Tetik, Murat Uçar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Fredy (Dk. 75 Seslar), Recep Niyaz (Dk. 86 Sinan Gümüş), Ampem (Dk. 63 Saiz), Regattin, Bruno (Dk. 63 Thuram)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 90 Ologo), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 53 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Ozan Sol (Dk. 75 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 90 Ahmet İlhan Özek)
Gol: Dk. 49 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Hakan Barış, Dk. 45+1 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 68 Regattin (Eyüpspor)

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