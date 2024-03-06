Ardahan buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu

Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, gece hava sıcaklığı eksi Ardahan’da eksi 9, Göle ilçesinde ise eksi 11 derece olarak ölçüldü.

"ŞU ANDA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 11 DERECE"

Mart ayına girilmesine rağmen havaların çok soğuk olduğunu söyleyen Ümit Sarıkaya, ’’Ardahan’da soğuklarla mücadelemiz devam ediyor. Şu anda hava sıcaklığı eksi 11 derece. Sabah saatlerinde araçlar çalışmıyor. Bazı araçlar takviye yapılarak çalıştırılıyor. Bu şekilde burada mücadele ediyoruz’’ diye konuştu.