Ardahan için 'turuncu' kodla uyarı yapılmıştı! 136 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: İHA
Ardahan için 'turuncu' kodla uyarı yapılmıştı! 136 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da tipi ve fırtına nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yolların açılması için çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodla uyarı yaptığı Ardahan'da kent merkeziyle 5 ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle, kent genelinde 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Vali Hayrettin Çiçek'in talimatıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı.

koy.jpgİl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, ekiplerin yolları açmak için yoğun mesai harcadığını belirtti. Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları 186'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler de kapalı olan 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkiinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2 bin 540 rakımlı Ilgar Dağı geçidini ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran kara yolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

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